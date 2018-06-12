Цитата: 112:

Бросают, бросали и будут бросать все граждане, особенно те, кто говорит что это работа дворника, убирать его собственные экстременты..

Не могу согласиться с тем, что все граждане бросают мусор. Обычно это прерогатива людей обиженных на жизнь, завистливых и бескультурных. Это те, кто приходит на свадьбу или день рождения и старается съесть на сумму больше, чем подарил. Это квартиросъемщики, которые считают, что платят больше, чем наживают, поэтому компенсируют свою переплату мелкими гадостями, от которых получают удовлетворение. Это люди не понимающие красоты гармонии и порядка.



СССР конечно же виноват, спорить не буду. Его вина в том, что он делал всех равными, чтобы не было зависти, жадности и культурной отсталости. А при капитализме быть равными нельзя, так как он основан на неравенстве. Вот в Омереке есть районы для богатых, где никто не бросает мусор и не плюет на тротуары. Все ходят в белых штанах от машины до своего подъезда. А есть районы бедноты, где можно выливать помои людям на голову и бросать бычки куда хочешь. Из этих районов все стараются выбраться, но не всем удается.



У нас же в городе все районы изначально были населены равными людьми. Капитализм разделил людей на богатых и бедных, культурных и малограмотных, но не дал возможности выбираться в благополучный район при получении козырей. Так и прозябают олигархи среди алкоголиков и тунеядцев, которые в свою очередь ненавидят богатеев и стараются макнуть их надменные взгляды в собственные бычки, плевки и мешки с мусором.