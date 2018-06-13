alex_60 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #11795





(Полноправные пользователи) Сообщений: 253

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:05 ///«Я не готовил свою речь, но мне нужно сказать достаточно. Некоторые парни очень долго ждали этого момента. Мы бы никогда не были здесь без поддержки наших родителей, родственников и друзей... Давайте забьем на это», — заявил Кузнецов.///



нормально так сказал. сразу видно что русский человек..

сказал как отрезал.