Цитата: Что сделает работодатель МСБ, у которого таких работников очень много? Он снизит заработную плату до 60 тысяч, оставшуюся часть в 5000 тенге поделит на два, 2500 – работнику в конверте, 2500 – себе в карман, и он выигрывает. Это схема, и мы людей толкаем на это", – высказал он свои опасения.



Это объяснили для тех работодателей, кто ещё не догадался?))