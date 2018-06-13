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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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* alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 253
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.18 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
В городе Москва.


вру. Колумбия в Казань. Коста Рика - В Питер..
СаудовскаяАравия= в Москву. приземлилась.
на матч века. все первые лица. наш тоже.
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* alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 253
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.18 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Швеция в Геленджик.
Ибрагимович пролетел .
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* alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 253
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.18 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
англичане приземлись в Питере.
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§ Kairat stayer
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 48
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.06.18 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
оживлю знания. а то все Итуруп да Кунашир.


Конечно оживи, вышеуказанные острова (Рюко, Дяоюйдао) оккупированные японцами, принадлежность которых оспаривается китайцами, спорные территории.
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* alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 253
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.18 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///«Я не готовил свою речь, но мне нужно сказать достаточно. Некоторые парни очень долго ждали этого момента. Мы бы никогда не были здесь без поддержки наших родителей, родственников и друзей... Давайте забьем на это», — заявил Кузнецов.///

нормально так сказал. сразу видно что русский человек..
сказал как отрезал.
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