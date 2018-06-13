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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Seviriya
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 75
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.18 - 08:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Это мое детство, юность и теперь старость..
Все в нем, в этом Городе.
Костанай - Я люблю тебя!

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: супер, "земляк" позеленел от пыли медного колчедана))))))
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* alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 253
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.18 - 08:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
последний день . перед стартом.
всем удачи..
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* alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 253
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.18 - 09:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
посмотрел клип Слепакова. жестко блин .
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* alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 253
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.18 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в интересное время живем..

//Министр обороны Японии Ицунори Онодэра выразил недоумение по поводу заявления президента США Дональда Трампа относительно того, что Соединенные Штаты намерены отказаться от проведения совместных с Южной Кореей военных учений в районе Корейского полуострова.////
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§ Kairat stayer
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Kairat stayer


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Сообщений: 48
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.06.18 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
//Министр обороны Японии Ицунори Онодэра выразил недоумение по поводу заявления президента США Дональда Трампа относительно того, что Соединенные Штаты намерены отказаться от проведения совместных с Южной Кореей военных учений в районе Корейского полуострова.////


На Корейском полуострове обстановка потихоньку должна стабилизироваться, вчера же американцы с северокорейцами Договор подписали, по ядерному разоружению последних, при этом США выступает гарантом безопасности Северной Кореи. У Японцев свои интересы и им нужна поддержка США, совместные учения не важно кем, главное с участием американцев им на руку, есть длящийся разногласия по островам Рюко и Дяоюйдао, которые ранее были исконно китайскими но впоследствии оккупированы Японцами.
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* alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 253
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.18 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у некоторых проблемы с мозгом.

////директор Национального контрразведывательного центра США Уильям Эванина посоветовал согражданам-болельщикам, которые планируют поехать в Россию на ЧМ-2018, не брать с собой мобильные телефоны и другие гаджеты. По его мнению, велика вероятность того, что они будут взломаны киберпреступниками или российским правительством с целью получения данных.////
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* alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 253
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.18 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
разногласия по островам Рюко и Дяоюйдао, которые ранее были исконно китайскими но впоследствии оккупированы Японцами.


оживлю знания. а то все Итуруп да Кунашир.
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* alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 253
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.18 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///"Он сильный парень. Люди спрашивают, каков он. У него очень хороший характер, он забавный, и он очень-очень умный, прекрасный переговорщик. Он парень очень стратегического склада", — добавил президент США, говоря о Ким Чен Ыне. ///

слов нет. одни мысли.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4702
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.06.18 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Не беги следом за Евроньюс впереди паровоза.
До сих пор то что они подписали неизвестно общественности.
Больше похоже на PR-акцию, эта встреча.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4702
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.06.18 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меньше, чем за год, Ким Чен Ын в глазах Дональда Трампа, из "маленького толстого рокетмена" и "больного щенка" эволюционировал в "забавного и прекрасного парня".(цы)
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4702
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.06.18 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новый мемчик.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4702
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.06.18 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
клип Слепакова

Кадырову понравился. :lol:
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* alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 253
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.18 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сборная Сенегала приземлилась.
на российские земли.
вот про немцев пропустил что ли.
ну один на тракторе едет .с прицепом. один в деревне листики ест..
а где остальные?

[Исправлено: alex_60, 13.06.2018 - 14:10]
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* alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 253
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.18 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а вот, прилетели они. В Москву.
а то что то-то .
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* alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 253
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.18 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коста-Рика, Колумбия.
мама мия. летят и летят. и приземляются. все.
В городе Москва.
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