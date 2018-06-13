Цитата: alex_60:

//Министр обороны Японии Ицунори Онодэра выразил недоумение по поводу заявления президента США Дональда Трампа относительно того, что Соединенные Штаты намерены отказаться от проведения совместных с Южной Кореей военных учений в районе Корейского полуострова.////



На Корейском полуострове обстановка потихоньку должна стабилизироваться, вчера же американцы с северокорейцами Договор подписали, по ядерному разоружению последних, при этом США выступает гарантом безопасности Северной Кореи. У Японцев свои интересы и им нужна поддержка США, совместные учения не важно кем, главное с участием американцев им на руку, есть длящийся разногласия по островам Рюко и Дяоюйдао, которые ранее были исконно китайскими но впоследствии оккупированы Японцами.