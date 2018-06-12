Цитата: Добринцофф:

Ну да не приучено,я вообще не знаю кто будет на дачах и огородах пахать,когда нынешние пенсионеры кто по состоянию здоровья, кто просто ввиду преклонного возраста уже не сможет там работать.

В чьи руки попадёт воздвигнутое нами здание(с)?

Ведь Юджинов у нас раз два и обчёлся,одни Добринцовы кругом,на Марика то же надежды нет,он в том году всё фотки с дачи кидал ,а потом заявил что на зиму накупил какой то привозной невкусной картошки.



Детей безусловно нужно привлекать к труду, на счёт дачных участков близ городов, их количество, с каждым годом уменьшается, причины указали и еще возможно экономические, не выгодно. В перспективе будет как в ненавистном некоторыми Западе, где выращиванием экологической чистой растительной пищи занимаются фермеры. Ихние Добринцовы, Юджины, Марики и не только они, ради удовольствия на своих участках за городом в небольших количествах сажают цветы, клубнику, помидоры и.т.д. так для употребления на скорую руку. Как здесь на зиму заготовки не делают. Если площадь и финансовые возможности позволяют, дачи оборудуют всякими печами для жарки мяса, искусственными прудами, бассейнами, фонтанами, лежаками, гамаками. В общем основном на выходных отдыхают семьями, друзьями от будничной, обыденной городской суеты, мясо, чай, кофе, вино и покупные фрукты, овощи. Дракоша не даст соврать, если, что-то неправильно отмечаю, тогда другие европейцы поправят, тем более он частенько озвучивает, что всякие салаты, зелень, экзотические фрукты и овощи покупает, да и контроль их качества организован на высоком уровне.