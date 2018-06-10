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§ NG.kz
Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Загипа Балиева...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32860
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.06.18 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Загипа Балиева предложила наказывать родителей за то, что они оставляют без присмотра дома детей в возрасте до 12 лет. Поддерживаете ли вы это предложение?
Результаты опроса

* Обликоморале
Re: Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Загипа Балиева...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4697
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.06.18 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Больше половины за третий пункт. Подросло по ходу поколение 90-х /халявщиков/. :lol: :lol: :lol:
А воспитывать правильно детей своих не пробывали?
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§ Victor Yang
Re: Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Загипа Балиева...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10718
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.06.18 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Больше половины за третий пункт. Подросло по ходу поколение 90-х /халявщиков/.
А воспитывать правильно детей своих не пробывали?

В законе не будет сказано что наказанию будут подвергаться только родители плохо воспитанных детей. В законе будет сказано, что они не должны оставаться без присмотра в принципе. То есть, любой может прийти во второй половине дня, но до окончания рабочего дня, позвонить в дверь и проверить - есть ли родители дома или ребенок один. Если ребенок один и ему нет 12 - можно смело заявлять в полицию.
Я вообще эту норму не представляю себе. Или уж давать матерям второй оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком после детского сада и до достижения им 12 лет. Или вводить законодательно почасовую оплату труда, чтобы была возможность работать полдня.
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* Обликоморале
Re: Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Загипа Балиева...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4697
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.06.18 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Виктор, все что ты озвучил, это уже следствие.
Я же говорил о причине.
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§ Алиса
Re: Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Загипа Балиева...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4159
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 11.06.18 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

я соглашусь.
Почему-то в свое время - советское - меня в школу за ручку никто не водил со мной никто не сидел. Мне показали куда ходить (школа не так далеко была) - всё! Родители работали оба, старшие - учились. Как - то сама приходила. В продленке короткое время была, но т.к. толку от нее особо не было - не задержалась там)). Будучи дома даже не чудила: не взрывала ничего, никому не открывала и т.д.
Я тоже считаю от воспитания зависит многое. За один день ребенку не внушишь правил, не научишь нормам и т.д. Это должно быть для него естественно, как воздухом дышать.)))
Да и то что мама сидит дома - типа за ребенком смотрит - не показатель.
А сколько случаев, когда дома даже оба родителя, а ребенок, то в окно выпадет, то еще чего случается.
Поинтересуйтесь у воспитателей садиков: за какими детьми приходят позже всех? Как правило, за теми, чьи мамы не работают))) И это было всегда - даже в советский период))))
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§ Медный
Re: Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Загипа Балиева...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2379
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 11.06.18 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне не понятны вот эти опросы газеты. "выбери что больше подходит тебе"? взаимоисключение нынче не в чести :-(
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§ Алиса
Re: Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Загипа Балиева...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4159
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 11.06.18 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Мне не понятны вот эти опросы газеты.

аналогично. Где результат, действия по итогам.... Голосуем в воздух)))) для галочки, для заполнения пространства... А хотелось бы видеть плоды...
Мне нравится введенное в недалеком прошлом в Москве мобильное приложение "Наш город". Это более интересно и действенно. И есть смысл в разного рода голосованиях! https://moscow.d3.ru/mobilnoe-prilozhenie-nash-gorod-moskva-1030015/?sorting=rating

А тутошняя голосовалка ... фи..
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§ Victor Yang
Re: Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Загипа Балиева...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10718
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.06.18 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Где результат, действия по итогам...

Ну какой может быть результат? Уровни региональной газеты и вопросов республиканских масштабов несравнимы. А вот просто знать мнение большинства пользователей по вопросу - это другое дело.
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§ Алиса
Re: Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Загипа Балиева...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4159
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 11.06.18 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну какой может быть результат?

иногда тут проскальзывают вопросы, касающиеся именно города, области. ТАк что результат вполне мог бы быть... Увы..
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§ 112
Re: Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Загипа Балиева...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12839
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.06.18 - 01:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Кстати где то видел сейчас заголовок что ее выкинули уже с работы..
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* таноми52
Re: Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Загипа Балиева...
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 47
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 13.06.18 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Кстати где то видел сейчас заголовок что ее выкинули уже с работы..


Точно.На этот пост назначена первая в Казахстане женщина-генерал Сауле Айтпаева.
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