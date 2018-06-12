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§ NG.kz
Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Labor non onus
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32860
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.06.18 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Было это в те времена, когда подштанники еще не назывались термобельем, а дети умели лазать по деревьям. Тогда в спектр методов взращивания потомков непременно входило трудовое воспитание.
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§ yudjin
Re: Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Labor non onus
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5351
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 12.06.18 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё верно, Елена пишет... молодое поколение к труду не приучено... Да и однажды провозглашенная очередная из сотни программа Елбасы про "общество всеобщего труда" ушла в небытие... куда и 99 других программ про светлое будущее.
Цитата:
Зимой завалило школьный двор снегом

вспоминаю аналогичный случай...
после метели завалило горку, которую я обычно во дворе строю, снегом.
вышел чистить, подлить спуск... смотрю пара чужих пацанов лет по 12 на ней пытаются кататься.
Я грю, пока схожу за водой, лопатой снизу почистите снег.
Они вытаращились и молвят: - А почему мы должны это делать?
..ну и послал их куда подальше... в свой двор.
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§ 112
Re: Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Labor non onus
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12839
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.06.18 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну у нас 90 процентов форумчан такие..
Казалось бы старые советские люди..
Ан нет..
Крылечко в их подъезде должны чистить только соответствующие на то службы..
Они же платят в ПКСК..
И ерунда что их ребенок может расшибить себе лоб, выбегая из подъезда, все дело в принципах..
А они у нас, начитанных и образованных в интернете, по хлеще чем у некоторых президентов..
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§ 112
Re: Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Labor non onus
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12839
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.06.18 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И можно посмотреть на постоянные жалобы наших форумчан..
По Васапу, по телефону, по СМСкам, но только не сами, не сами печатают, не сами подают, а тем более уже увидя открытый люк, они не ставят туда ветки или шину, они фотают, передают сюда по Васапу и жалуются..
Ерунда что кто то туда попадет, онижеговорили!
Потому что они не получат деньги за вставленную в яму деревяшку..
Они не пойдут с жалобой в акимат или в ПКСК, они напишут это на Васап-жалобу в НГ..
Та напишет за них "Народные новости", хотя как может жалоба стать Народной новостью?
Сами приручаем же их к тому..
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§ 112
Re: Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Labor non onus
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12839
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.06.18 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На нашей стоянке, выкормили всем миром щеночка, спасли от голода, выросла собачка..
Ну охраняет она там, ну гавкает..
Заболела от клеща, все деньги давали на лечение..
И вот какой то мужик накинулся мол я в Акимате работаю, прокуратуру вызовем и тд и тп, по телефону анонимно, мол его детишкам собака мешает спать..
Сегодня собаку хозяин вывез в Железорудный и оставил там..
Детишки сегодня..
Они не знают даже что такое лай небольшой собачки..
Для них это дикий ужос..
Что было бы если бы они услышали вой волков в степи..
Вот так вот мы сами себя приручаем..
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§ Добринцофф
Re: Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Labor non onus
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6085
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.06.18 - 01:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Всё верно, Елена пишет... молодое поколение к труду не приучено...

Ну да не приучено,я вообще не знаю кто будет на дачах и огородах пахать,когда нынешние пенсионеры кто по состоянию здоровья, кто просто ввиду преклонного возраста уже не сможет там работать.
В чьи руки попадёт воздвигнутое нами здание(с)?
Ведь Юджинов у нас раз два и обчёлся,одни Добринцовы кругом,на Марика то же надежды нет,он в том году всё фотки с дачи кидал ,а потом заявил что на зиму накупил какой то привозной невкусной картошки.
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