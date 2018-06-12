112 Re: Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Labor non onus #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12839

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:52 И можно посмотреть на постоянные жалобы наших форумчан..

По Васапу, по телефону, по СМСкам, но только не сами, не сами печатают, не сами подают, а тем более уже увидя открытый люк, они не ставят туда ветки или шину, они фотают, передают сюда по Васапу и жалуются..

Ерунда что кто то туда попадет, онижеговорили!

Потому что они не получат деньги за вставленную в яму деревяшку..

Они не пойдут с жалобой в акимат или в ПКСК, они напишут это на Васап-жалобу в НГ..

Та напишет за них "Народные новости", хотя как может жалоба стать Народной новостью?

Сами приручаем же их к тому..