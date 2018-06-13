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≡ Адвокаты экс-полицейского Руслана Таутенова, обвиняемого в совершении смертельного ДТП, заявили об отводе судьи		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Адвокаты экс-полицейского Руслана Таутенова, обвиняемого в совершении смертельного ДТП, заявили об отводе судьи
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32860
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.06.18 - 00:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Адвокаты Виктор ОВСЯННИКОВ и Алексей МУХЕЕВ считают, что председатель суда № 2 Костаная Батырбек КУДАБАЕВ, рассматривающий дело о смертельном ДТП, заинтересован в его исходе и придерживается позиции стороны потерпевших.
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§ 112
Re: Адвокаты экс-полицейского Руслана Таутенова, обвиняемого в...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12839
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.06.18 - 00:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эксперды у нас конечно в тупую прут..
В тупую можно так делать только говоря о политике либо цене на барель нефти..
Но тут на кону судьбы людей..
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