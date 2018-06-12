112 Re: Уволить с должности за неэтичное поведение руководителя... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12839

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:45 Хм..

Ну сидим мы тут форумчане в Макдональсе..

Приходит Администрация сайта, всем составом..

Я например привстану и поздороваюсь, подойду и все такое..

Это же общечеловеческие ценности..

Неужели кто то из форумчан вразвалку будет сидеть нога на ногу или вообще на столе и исподлобья смотреть на них или вообще делать вид что не замечает в полуметре от себя наше начальство?

Эдакий Тони Монтана из фильма Лицо со шрамом?