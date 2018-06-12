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≡ Уволить с должности за неэтичное поведение руководителя управления госдоходов предложил Совет по этике в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Уволить с должности за неэтичное поведение руководителя управления госдоходов предложил Совет по этике в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32860
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.06.18 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После того, как чиновник зашел в кафе и поздоровался с компанией, мужчины приветствовали его стоя, а Сыздыкова вставать не стала. За что и получила от Кенжетая Муканова порцию оскорблений и нецензурной брани.
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§ 112
Re: Уволить с должности за неэтичное поведение руководителя...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12839
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.06.18 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Ну сидим мы тут форумчане в Макдональсе..
Приходит Администрация сайта, всем составом..
Я например привстану и поздороваюсь, подойду и все такое..
Это же общечеловеческие ценности..
Неужели кто то из форумчан вразвалку будет сидеть нога на ногу или вообще на столе и исподлобья смотреть на них или вообще делать вид что не замечает в полуметре от себя наше начальство?
Эдакий Тони Монтана из фильма Лицо со шрамом?
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§ pro100tak
Уволить с должности за неэтичное поведение руководителя управления госдоходов предложил Совет по этике в Костанайской области
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 13.06.18 - 00:10
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§ ElleR
Уволить с должности за неэтичное поведение руководителя управления госдоходов предложил Совет по этике в Костанайской области
ElleR


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 10.08.16
Отправлено: 13.06.18 - 01:09
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§ pro100tak
Уволить с должности за неэтичное поведение руководителя управления госдоходов предложил Совет по этике в Костанайской области
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 13.06.18 - 01:58
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