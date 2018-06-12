112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #11775





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12837

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:35 Цитата: Ваш земляк:

Ведь человек так старается посвятить нас всех в подробности своего бытия! Грех это не отметить...

Я к слову радуюсь за наш город.

За то как он растет и процветает..

Это мой родной город, это Родина моя..

Это мое детство, юность и теперь старость..

Все в нем, в этом Городе.

Костанай - Я люблю тебя!