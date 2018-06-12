/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 785 из 785«1...783784785
§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12828
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.06.18 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цум, цвет детской неожиданности..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12828
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.06.18 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему то это Март..
Профайл

§ alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 236
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.06.18 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну все.
сборная Мексики прилетела.
карихома. книгу одну читаю.
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12828
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.06.18 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и куда же мы без Макдональса
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12828
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.06.18 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот мы и внутри..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12828
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.06.18 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нам дают вот такие вот рисовалки чтоб ждать..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12828
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.06.18 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот и распаковка..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12828
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.06.18 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
Не совсем большой как на картинках..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12828
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.06.18 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Двоякое чувство..
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 785 из 785«1...783784785
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 9, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 9
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 170
Пользователей: 1
Всего: 171

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх