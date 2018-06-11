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Куратор темы: drakon
§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4697
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.06.18 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо товарисчи за поздравления.
Мой вам подарок от меня на ягодно-фруктовую тему.
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 235
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.06.18 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Спасибо товарисчи за поздравления.


танцуют все. так вроде. раньше было.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13962
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.06.18 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
так вроде. раньше было.

Цитата:
Обликоморале:
от меня на ягодно-фруктовую тему.

Ну вот. Мне теперь и модерировать почти-
не надо. Можно спркойно - отъезжать... :lol:
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4697
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.06.18 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Стоять.
Бояться.
Надеюсь не в ''лутший миръ'' отъезжать собираешься?))
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13962
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.06.18 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Надеюсь не в ''лутший миръ''

У меня же ещё личные дела - бывают.
Иногда. Приходится куда то ехать... :lol: ;-)
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 235
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.06.18 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
У меня же ещё личные дела - бывают.


согласовывай с нами. заранее.
личные дела у него. нет у тебя личных дел. .
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13962
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.06.18 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
согласовывай с нами. заранее.

Ну,Алекс,с тобой то - понятно,в ОК будем-
согласовывать. А как - с нами?... :lol: :oops:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13962
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.06.18 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Весь день сегодня - кружило над деревней

и вокруг неё.Но так ничего и не накружило... :lol: :-o
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13962
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.06.18 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
уголок юнната. в детство потянуло

Вот в моём уголке и розы-зацвели

А как у вас там на дачах?... :lol:
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 235
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.06.18 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А как - с нами?...


у меня зять , который на охоту ездил к нам.
после отьезда в страну германия.
августе -сентябре.
ездит теперь в литву.или в латвию. даже не стараюсь запомнить.
курорт какой то . бывший советский.
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 235
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.06.18 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Весь день сегодня - кружило над деревней
и вокруг неё.Но так ничего и не накружило...


да и это. хватит постоянно смотреть на небо. это опасно. для. здоровья.
английские ученые доказали. писали в газетах..
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Страница 829 из 829«1...827828829
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