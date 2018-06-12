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§ NG.kz
ГКП «КТЭК» меняет изоляцию труб на более прочную собственного изготовления
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32857
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.06.18 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На базе котельной № 3 установлен заливочный комплекс для производства теплоизоляционных скорлуп. Работает уже около полутора месяцев. Сейчас в Костанае бригада теплокомпании начала замену изоляции на трубах.
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§ Victor Yang
Re: ГКП «КТЭК» меняет изоляцию труб на более прочную...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10718
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.06.18 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и эффект теплосчётчиков - потери тепла в теплосетях стали потерями КТЭКа, а не жильцов.
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§ Сергей_я
Re: ГКП «КТЭК» меняет изоляцию труб на более прочную...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2484
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 12.06.18 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дай бог что б для дела делали это, а не для очередного распила бабла.
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