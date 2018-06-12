/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Ремонт улицы Алтынсарина в границах улиц Орджоникидзе-Гагарина. Накипело.....		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Ремонт улицы Алтынсарина в границах улиц Орджоникидзе-Гагарина. Накипело.....
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32857
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.06.18 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меня интересует когда же сделают улицу Алтынсарина в границах улицы Орджоникидзе-Гагарина??? Когда сделают улицу Лермонтова? От Бородина до Каирбекова.
Читать новость

§ Azaibragimova
Re: Ремонт улицы Алтынсарина в границах улиц...
Azaibragimova


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 04.06.18
Отправлено: 12.06.18 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Боже мой какая проблема! Вы когда ремонт дома делаете, тоже недовольны?! Перекрыли все не потому, что им так нравится, а потому что, так надо! Если не довольны, не можете это пережить посидите дома пока весь ремонт не закончится! И будете вы потом ходить по отличному асфальту, без кочек и ямок!
Профайл

§ Трэвэл
Re: Ремонт улицы Алтынсарина в границах улиц...
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.06.18 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередное нытье... Автор, похоже вы единственный, кто не может передвигаться и ездить. Вот вы почему-то не замечаете работу, а я вижу. Потому что не мимо прохожу, а живу там.
Профайл

§ dandiv
Re: Ремонт улицы Алтынсарина в границах улиц...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 593
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 12.06.18 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Что-то там копашатся от Гагарина и все.
От Гагарина никто не копошится уже давненько. Просто непонятно зачем все это...? Планировали от Орджоникидзе до Лермонтова, а расковыряли до Гагарина вот и теперь на таком громадном участке техника, которой очень мало у подрядчика на этом объекте почти незаметна ;-)
Профайл

§ 112
Re: Ремонт улицы Алтынсарина в границах улиц...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12816
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.06.18 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главное взяться..
Вы же сами этого хотели?
Действительно, дома обои поменять вроде пару дней, на самом же деле менять нужно и плинтуса и галтельки и класть линолеум и все растягивается..
Профайл

§ Прохожий_С
Re: Ремонт улицы Алтынсарина в границах улиц...
Прохожий_С


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 117
Регистрация: 28.02.11
Отправлено: 12.06.18 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:

Нытья никого нету. Я каждый день там передвигаюсь, потому что там живу, и пешком и на машине. В грязь Вы хотите сказать что удобно там передвигаться второй год подряд? Не знаю где Вы видите проделанную работу. Но по улице Алтынсарина от Валиханова до Орджоникидзе, кроме как всковыряли улицу от лермонтова до орджоникидзе сняв асфальт до крупного щебня, больше ничего не видно, то что все деревья и бордюры в начале мая выкорчевали это да. по лермонтова есть работы? кроме как от бородина до поворота на деп, утромбовали и разравняли дорогу, больше ничего нету. Думаете по Лермонтова везде тротуар есть из брусчатки, Нет, нету. в некоторых местах его и разобрали. Она работа у них может и движется. Но сроки которые они ставили по планам до 25 мая один участок отремонтировать этого нету, к нему даже не приступили. Поэтому что Вы лично видите я не знаю, а я живу на этом районе и передвигаюсь по нему и вижу все это. не пройти не проехать, особенно когда дождь.
Профайл

§ Прохожий_С
Re: Ремонт улицы Алтынсарина в границах улиц...
Прохожий_С


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 117
Регистрация: 28.02.11
Отправлено: 12.06.18 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Azaibragimova:

Много Вас таких умных диванных критиков скажу я Вам! По Вашему улицу Лермонтова которая расчитана на 2 года ремонта, и прошло уже полтора года, еще полгода дома посидеть? Если только Вы будете обеспечивать, с удовольствием))) Ремонт дома делает каждый по своему. кто-то полностью во всей квартире, кто-то частями, это затягивается, не доделывается, все это понятно. Но тут делают не для себя, а для граждан города, для их удобства, и заметьте на наши же гражданские деньги, а не за свои собственные. Просто для чего Отдел ЖКХ заявляет о сроках сдачи, когда к этому участку даже когда прошел срок, никто не приступал к работе, или спилить деревья, убрать бордюры, и снять пешеходный асфальт чтобы граждане ходили это нормально? Я уверен на 100% что жители этого района явно не довольны всем этим, что длиться на протяжении такого времени. Или думаете водители автобусов довольны, как они соревнуются еще в добавок с 18 маршрутом или 9 от телевышки?куда весь народ и идёт. Как они все гоняются по одной улице, или повернуть не могут с каирбекова на орджоникидзе, т.к. там тоже после ремонта канализации не довели дорогу до ума, и на самом перекрестке устроили ограждения, когда автомобилисты пытаются там проехать. Это все прекрасно видно, темпы работ должны быть, и качество, а не ждать когда снег пойдет и все быстро латать!
Профайл

§ Прохожий_С
Re: Ремонт улицы Алтынсарина в границах улиц...
Прохожий_С


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 117
Регистрация: 28.02.11
Отправлено: 12.06.18 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Хотели, никто не отрицает, хочется и скорейшего решения всего этого, хоть какими-то участками.
Профайл

§ Azaibragimova
Re: Ремонт улицы Алтынсарина в границах улиц...
Azaibragimova


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 04.06.18
Отправлено: 12.06.18 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы за себя просите, это больше вам нужно и вам не нравится! Если бы всем не нравилось давно бы уже собрались и обратились к тому кто за это отвечает! Я каждый день хожу по этим улицам, потому что, работаю, не лежу на диване как вы написали! Если настолько вам плохо живётся с этим ремонтом то может стоит сменить город!
Профайл

§ seroff
Re: Ремонт улицы Алтынсарина в границах улиц...
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 179
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 12.06.18 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не пойму вы что на человека напали действительно у нас что можно за год сделать на два тянем ,ведь там можно ещё бабла выпросить.Ни где на этих улицах никто не работает это всем известно и видно,а придёт осень за неделю закончат ,Абая вон наделали и что ? по новой надо делать стыдно должно быть властям,но у них в глазах деньги одни
Профайл

§ Прохожий_С
Re: Ремонт улицы Алтынсарина в границах улиц...
Прохожий_С


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 117
Регистрация: 28.02.11
Отправлено: 12.06.18 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Azaibragimova:

Что я за себя прошу? Я Вам что должен подписи всех жителей собрать кому нравится кому не нравится кому без различно. Да тут половину людям безразлично как и что делается. делают и делают, работаю и работают, а в срок не в срок, чьи деньги тратятся, обоснованно или нет и тд. Вон в другой теме рапартовали о том что зачем по воинов снимать асфальт было, правильно говорят люди, есть улицы в том же районе где тротуаров никогда не было, целесообразней туда деньги было направить. У нас свободная страна, со свободным выражением своих мыслей и слов. Вы прокомментировали, я Вам ответил. Я рад что Вам все нравиться ходить по этим улицам о которых идёт сейчас речь, алтынсарина в границах гагарина-орджоникидзе, ул лермонтова от бородина до каирбекова. Я надеюсь Вы по этим именно участкам ходите. И если Вам все нравится в них, может тогда и зачем все доделывать? Пусть так и останется, раз Вы считаете что так и должно быть. Я тут 30 лет в этом городе прожил, и на чужие незнакомые предложения, даже рассматривать не собираюсь, менять мне город или нет. В каждом городе хорошо, где нас нету. И в каждом городе происходят масштабные реконструкции. Просто где-то подходят с более правильным подходом по ремонту.
Профайл

§ 112
Re: Ремонт улицы Алтынсарина в границах улиц...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12816
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.06.18 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Прохожий_С:
Я тут 30 лет в этом городе прожил,

Молодой еще..
Где мои 30 лет, когда мне на все плевать было и я жил только в свое удовольствие, не обращая ни на что..
Профайл

§ seroff
Re: Ремонт улицы Алтынсарина в границах улиц...
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 179
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 12.06.18 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну вам если нравится в хлеву жить таки радуйтесь
Профайл

* таноми52
Re: Ремонт улицы Алтынсарина в границах улиц...
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 45
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 12.06.18 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Azaibragimova:
Если настолько вам плохо живётся с этим ремонтом то может стоит сменить город!


Какое "умное" предложение! И, конечно, "по существу вопроса". Может, всем у кого активная гражданская позиция сменить ЭТОТ город на другой?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: DrDjekel

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 116
Пользователей: 2
Всего: 118

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх