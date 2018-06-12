Прохожий_С Re: Ремонт улицы Алтынсарина в границах улиц... #10





(Полноправные пользователи) Сообщений: 117

Регистрация: 28.02.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:04 Цитата: Azaibragimova:



Что я за себя прошу? Я Вам что должен подписи всех жителей собрать кому нравится кому не нравится кому без различно. Да тут половину людям безразлично как и что делается. делают и делают, работаю и работают, а в срок не в срок, чьи деньги тратятся, обоснованно или нет и тд. Вон в другой теме рапартовали о том что зачем по воинов снимать асфальт было, правильно говорят люди, есть улицы в том же районе где тротуаров никогда не было, целесообразней туда деньги было направить. У нас свободная страна, со свободным выражением своих мыслей и слов. Вы прокомментировали, я Вам ответил. Я рад что Вам все нравиться ходить по этим улицам о которых идёт сейчас речь, алтынсарина в границах гагарина-орджоникидзе, ул лермонтова от бородина до каирбекова. Я надеюсь Вы по этим именно участкам ходите. И если Вам все нравится в них, может тогда и зачем все доделывать? Пусть так и останется, раз Вы считаете что так и должно быть. Я тут 30 лет в этом городе прожил, и на чужие незнакомые предложения, даже рассматривать не собираюсь, менять мне город или нет. В каждом городе хорошо, где нас нету. И в каждом городе происходят масштабные реконструкции. Просто где-то подходят с более правильным подходом по ремонту.