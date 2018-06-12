Цитата: Victor Yang:

Потому что эти деньги уже выделены. Если они лежать на счетах не будут - мало ли куда потом их могут определить. И получится, что конкурс прошёл, подрядчик взял на себя обязательства выполнить работу в срок, а денег - нет.

Цитата: И смысл победителю судов подписывать контракт который он должен выполнить за 1 мес. А не выполнит (освоит) деньги заберут как неосвоенные.

80% договоров так идут. Планировали что работа будет сделана с апреля по ноябрь соотвественно деньги выделены на этот период. В итоге договор подписали в июле и подрядчик выйгравший бегает как ужаленный отказаться не может станет неблагонодежным, но и смысла в таком договоре для него уже нет.

Или ситуации когда к подрядчикам с действующим договором приходят и просят закрыть объемы пораньше т.к. потом денег может не быть. Щас они есть , но закрывается квартал, полугодие год и есть не освоение по программе (общей) соответственно эту сумму заберут в республику и по окончании работ подрядчику нужно будет ждать когда согласуют повторное выделение средств. Вам не кажется это дуростью??? Туда сюда гонять деньги из региона в центр и обратно. При этом большую. часть времени они лежат и ждут распределения или освоения.