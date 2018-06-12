/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Госпроекты - нужно менять систему финансирования		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Госпроекты - нужно менять систему финансирования
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32857
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.06.18 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перечитывая республиканскую прессу, в который раз наталкиваюсь на сообщения о том, что из-за неосвоения деньги отзываются и перераспределяются. С другой стороны часто проскакивают сообщения что то-то не сделано, так как денег нет
Читать новость

§ Victor Yang
Re: Госпроекты - нужно менять систему финансирования
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10718
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.06.18 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Может сначала провести тендеры и определить подрядчика а потом уже запрашивать деньги. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31301


Так не получится. Подрядчик идёт на тендер, ознакомившись с его условиями - что нужно сделать, какая нужна техника, сколько при этом денег выделяется. Иначе - это просто кот в мешке.

Цитата:
строить начинают через 5 лет когда смена не актуальная Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31301


Если проект не начал реализовыватся в течение трёх лет - идёт корректировка проекта.

P.S. Предлагаю оставлять ссылки в цитатах - может, редакцию это тоже побесит?

[Исправлено: Victor Yang, 12.06.2018 - 13:27]
Профайл

§ 112
Re: Госпроекты - нужно менять систему финансирования
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12816
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.06.18 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
- А может быть сегодня стулья, завтра деньги..
Так бывает только у кидоков..
Профайл

§ MedVed820607
Re: Госпроекты - нужно менять систему финансирования
MedVed820607


(Пользователи)
Сообщений: 45
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 12.06.18 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Так не получится. Подрядчик идёт на тендер, ознакомившись с его условиями - что нужно сделать, какая нужна техника, сколько при этом денег выделяется. Иначе - это просто кот в мешке.

Мдя... как бы объяснить мысль. Пред тем как строить смету делают? Делают. Перед тем как вынести на конкурс цену лота определяют же. определяют. Но почему ониэто все делают в тот момент когда деньги уже лежат на счетах? Это же можно и раньше сделать, до того как. От наличия денег на счете не поменяются все остальные требования. И размер дома или километраж ремонтируемых дорог не изменится. И справочники по которым считают сметы и снипы тоже не меняжтся. Т.е. можно заранее определиться что тебе нужно и почем, затем определится кто возмется и останется получить деньги на следующий год. Выгодно всем. Компания будт знать чем она будет заниматься в следующем году. Банк финансирующий компанию будет знать чем с нему будут рассчитываться по кредитам. А Государство будет уверено, что не будут деньги висеть просто от того, что по конкурсу состоявшемуся в январе идут суды до ноября. И смысл победителю судов подписывать контракт который он должен выполнить за 1 мес. А не выполнит (освоит) деньги заберут как неосвоенные.
Профайл

§ 112
Re: Госпроекты - нужно менять систему финансирования
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12816
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.06.18 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Предлагаю оставлять ссылки в цитатах - может, редакцию это тоже побесит?

5 ссылок и ты просто П..
Тем более там по ссылке стоит предупреждение и злонамеренные действия с твоей стороны..
Ладно ты Уважаемый, ничего тебе не будет, а каково нам простым ПП?
Профайл

§ Victor Yang
Re: Госпроекты - нужно менять систему финансирования
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10718
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.06.18 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MedVed820607:
Но почему ониэто все делают в тот момент когда деньги уже лежат на счетах?

Потому что эти деньги уже выделены. Если они лежать на счетах не будут - мало ли куда потом их могут определить. И получится, что конкурс прошёл, подрядчик взял на себя обязательства выполнить работу в срок, а денег - нет.
Профайл

§ MedVed820607
Re: Госпроекты - нужно менять систему финансирования
MedVed820607


(Пользователи)
Сообщений: 45
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 12.06.18 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Потому что эти деньги уже выделены. Если они лежать на счетах не будут - мало ли куда потом их могут определить. И получится, что конкурс прошёл, подрядчик взял на себя обязательства выполнить работу в срок, а денег - нет.

Цитата:
И смысл победителю судов подписывать контракт который он должен выполнить за 1 мес. А не выполнит (освоит) деньги заберут как неосвоенные.

80% договоров так идут. Планировали что работа будет сделана с апреля по ноябрь соотвественно деньги выделены на этот период. В итоге договор подписали в июле и подрядчик выйгравший бегает как ужаленный отказаться не может станет неблагонодежным, но и смысла в таком договоре для него уже нет.
Или ситуации когда к подрядчикам с действующим договором приходят и просят закрыть объемы пораньше т.к. потом денег может не быть. Щас они есть , но закрывается квартал, полугодие год и есть не освоение по программе (общей) соответственно эту сумму заберут в республику и по окончании работ подрядчику нужно будет ждать когда согласуют повторное выделение средств. Вам не кажется это дуростью??? Туда сюда гонять деньги из региона в центр и обратно. При этом большую. часть времени они лежат и ждут распределения или освоения.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: DrDjekel

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 117
Пользователей: 2
Всего: 119

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх