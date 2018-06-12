112 Re: 20 тысяч учителей в РК провалили Национальный... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12815

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:38 Ну и знаменитые слова величайшего мудреца современности -

- Меня часто спрашивают по учителям и преподавателям. Это призвание, а если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Но вы же не пошли в бизнес, как я понимаю, ну вот..