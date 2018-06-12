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§ NG.kz
20 тысяч учителей в РК провалили Национальный квалификационный тест
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32857
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.06.18 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Квалификационный тест проходил с 26 по 28 мая на базе 64 пунктов по всей республике. Из 60,4 тысячи подавших заявления на участие, в тестирование участвовали только 56,9 тысячи учителей.
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§ Мейрам
Re: 20 тысяч учителей в РК провалили Национальный...
Мейрам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 196
Регистрация: 31.05.09
Отправлено: 12.06.18 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На 1 января 2017 года средняя зарплата учителя составила 99 тысяч тенге

Для работников этой нелегкой профессии это мизерная зарплата, в 2 раза еще больше должна быть средняя зарплата у них
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§ лимон
Re: 20 тысяч учителей в РК провалили Национальный...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 712
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 12.06.18 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
помимо з/платы призвание должно быть, хотя сейчас все на коммерческие рельсы поставлено
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§ Victor Yang
Re: 20 тысяч учителей в РК провалили Национальный...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10718
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.06.18 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже боюсь предположить, что там за вопросы.
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§ 112
Re: 20 тысяч учителей в РК провалили Национальный...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12815
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.06.18 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Разумеется если не могут учить детишек, не справляются с работой, то нужно искать что то другое..
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§ 112
Re: 20 тысяч учителей в РК провалили Национальный...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12815
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.06.18 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и знаменитые слова величайшего мудреца современности -
- Меня часто спрашивают по учителям и преподавателям. Это призвание, а если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Но вы же не пошли в бизнес, как я понимаю, ну вот..
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