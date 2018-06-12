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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1688
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.06.18 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я узнал, как называется то состояние, в котором иногда Оцифрованный выдаёт своё творчество! lenta.ru/articles/2018/06/12/books/ Очень познавательно!!!
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12815
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.06.18 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
узнал, как называется то состояние, в котором иногда Оцифрованный выдаёт своё творчество! le

Жаль что у тебя не то что творчества, а и вообще ничего нет..
Сидишь без толку тут, просто ради того, чтобы погоняться за мной..
На других сайтах то меня нет и скушно..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12815
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.06.18 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня мне банк одобрил кредит, в 4 ночи, на водонагреватель, на 3 месяца рассрочка.
Дело не в кредите конечно, так просто я заказываю товар, чтоб не ушел.
Сейчас поеду утюжок куплю, буду сам что то творить..
Да, это творчество..
А вот у тебя его нет, потому дома скушно и холодно..
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1688
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.06.18 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Жаль что у тебя не то что творчества, а и вообще ничего нет..

То есть ты согласен с тем, что ты Оцифрованный? А так же Геноцидик и Геройский Внучок?
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1688
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.06.18 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ведь согласись - уж лучше быть Оцифрованным, чем каким-то там 112-ым или 211-ым!
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1688
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.06.18 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
чем каким-то там 112-ым или 211-ым!

Или же "мой номер 245, на телогреечке печать!". Или как у Цоя:" Группа крови на рукаве, мой порядковый номер- на рукаве"?
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§ Seviriya
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Seviriya


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Сообщений: 73
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.06.18 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Я узнал, как называется то состояние,

да? оно так и называется то состояние!
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12815
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.06.18 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и наконец то я стал счастлиаым обладателем китайского чуда за 2500 тенге..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12815
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.06.18 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
согласен с тем, что ты Оцифрованный? А так же Геноцидик и Геройский Внучок?

Хех..
Твои детские замашки ловушки, коими нас подлавливали девочки активистки в 5м классе, ну совсем можно сказать глупы в столь почтенном возрасте..
Ты не вышел из Детства?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12815
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.06.18 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
А так же Геноцидик и Геройский Внучок?

Хех..
Так ты, жалуясь буквально во всех ветках на геноцида и моего деда Героя, ты заколебал так уже всех, что тебя сам Уважаемый отправил играть в Спортлото..
Ты подразумеваешь конечно же везде лично меня..
Зачем?
Ты вроде учился вместе со мной в технаре, я тебя там как то обижал что ли?
Взрослый мужик вроде, теперь опять за старое?
Ты подписывал Соглашение?
Зачем же тогда начинать опять мести ту же самую пургу, которую мёл уже как лет 10?
Соблюдай хоть как то рамки приличия, понимаешь, жалеть тебя просто так никто не будет.
Ни я, ни администрация, ни даже Уважаемый, которому ты жалуешься на меня..
Если есть что сказать, прошу говорить по существу и по делу..
Нет, так Спортлото тебе в помощь..
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