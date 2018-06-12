112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #11755





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12815

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:30 Цитата: Ваш земляк:

А так же Геноцидик и Геройский Внучок?

Хех..

Так ты, жалуясь буквально во всех ветках на геноцида и моего деда Героя, ты заколебал так уже всех, что тебя сам Уважаемый отправил играть в Спортлото..

Ты подразумеваешь конечно же везде лично меня..

Зачем?

Ты вроде учился вместе со мной в технаре, я тебя там как то обижал что ли?

Взрослый мужик вроде, теперь опять за старое?

Ты подписывал Соглашение?

Зачем же тогда начинать опять мести ту же самую пургу, которую мёл уже как лет 10?

Соблюдай хоть как то рамки приличия, понимаешь, жалеть тебя просто так никто не будет.

Ни я, ни администрация, ни даже Уважаемый, которому ты жалуешься на меня..

Если есть что сказать, прошу говорить по существу и по делу..

Нет, так Спортлото тебе в помощь..