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≡ Знатоки "Что? Где? Когда?" не смогли ответить на вопрос из Казахстана		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Знатоки "Что? Где? Когда?" не смогли ответить на вопрос из Казахстана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32857
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.06.18 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Знатоки популярной программы "Что? Где? Когда?" на Первом канале не смогли правильно ответить на вопрос, который задала телезрительница из Усть-Каменогорска. А несколько недель назад в эфире игры прозвучал вопрос от костанайца.
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§ Seviriya
Re: Знатоки "Что? Где? Когда?" не смогли ответить на...
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 73
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.06.18 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
такие знатоки как и комментаторы здесь , одно и тоже каждый день через сутки и без перемены блюд. самим не надоело? :lol: :lol: :lol:
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§ Victor Yang
Re: Знатоки "Что? Где? Когда?" не смогли ответить на...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10718
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.06.18 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не понимаю я этого - где-то за границей кто-нибудь из Казахстана (или уроженец Казахстана) немного голос подаст - сразу новостные ленты об этом пишут. Или это тоже в рамках Рухани Жангыру?
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§ лимон
Re: Знатоки "Что? Где? Когда?" не смогли ответить на...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 712
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 12.06.18 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
где-то за границей кто-нибудь из Казахстана (или уроженец Казахстана) немного голос подаст - сразу новостные ленты об этом пишут.


пропаганда достижений :-)
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§ Seviriya
Re: Знатоки "Что? Где? Когда?" не смогли ответить на...
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 73
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.06.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
немного голос подаст

зависть смертный грех, не в курсе? :lol:
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§ Victor Yang
Re: Знатоки "Что? Где? Когда?" не смогли ответить на...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10718
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.06.18 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Seviriya:
зависть смертный грех, не в курсе?

В курсе. А что?
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