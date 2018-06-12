NG.kz Знатоки "Что? Где? Когда?" не смогли ответить на вопрос из Казахстана



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:13 Знатоки популярной программы "Что? Где? Когда?" на Первом канале не смогли правильно ответить на вопрос, который задала телезрительница из Усть-Каменогорска. А несколько недель назад в эфире игры прозвучал вопрос от костанайца.

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