Прохожий_С Re: Ремонт улицы Алтынсарина в границах улиц... #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 116

Регистрация: 28.02.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:30 Цитата: Azaibragimova:



Много Вас таких умных диванных критиков скажу я Вам! По Вашему улицу Лермонтова которая расчитана на 2 года ремонта, и прошло уже полтора года, еще полгода дома посидеть? Если только Вы будете обеспечивать, с удовольствием))) Ремонт дома делает каждый по своему. кто-то полностью во всей квартире, кто-то частями, это затягивается, не доделывается, все это понятно. Но тут делают не для себя, а для граждан города, для их удобства, и заметьте на наши же гражданские деньги, а не за свои собственные. Просто для чего Отдел ЖКХ заявляет о сроках сдачи, когда к этому участку даже когда прошел срок, никто не приступал к работе, или спилить деревья, убрать бордюры, и снять пешеходный асфальт чтобы граждане ходили это нормально? Я уверен на 100% что жители этого района явно не довольны всем этим, что длиться на протяжении такого времени. Или думаете водители автобусов довольны, как они соревнуются еще в добавок с 18 маршрутом или 9 от телевышки?куда весь народ и идёт. Как они все гоняются по одной улице, или повернуть не могут с каирбекова на орджоникидзе, т.к. там тоже после ремонта канализации не довели дорогу до ума, и на самом перекрестке устроили ограждения, когда автомобилисты пытаются там проехать. Это все прекрасно видно, темпы работ должны быть, и качество, а не ждать когда снег пойдет и все быстро латать!