Цитата: Ваш земляк:

узнал, как называется то состояние, в котором иногда Оцифрованный выдаёт своё творчество! le

Жаль что у тебя не то что творчества, а и вообще ничего нет..

Сидишь без толку тут, просто ради того, чтобы погоняться за мной..

На других сайтах то меня нет и скушно..