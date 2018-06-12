Цитата: Victor Yang:

Так не получится. Подрядчик идёт на тендер, ознакомившись с его условиями - что нужно сделать, какая нужна техника, сколько при этом денег выделяется. Иначе - это просто кот в мешке.

Мдя... как бы объяснить мысль. Пред тем как строить смету делают? Делают. Перед тем как вынести на конкурс цену лота определяют же. определяют. Но почему ониэто все делают в тот момент когда деньги уже лежат на счетах? Это же можно и раньше сделать, до того как. От наличия денег на счете не поменяются все остальные требования. И размер дома или километраж ремонтируемых дорог не изменится. И справочники по которым считают сметы и снипы тоже не меняжтся. Т.е. можно заранее определиться что тебе нужно и почем, затем определится кто возмется и останется получить деньги на следующий год. Выгодно всем. Компания будт знать чем она будет заниматься в следующем году. Банк финансирующий компанию будет знать чем с нему будут рассчитываться по кредитам. А Государство будет уверено, что не будут деньги висеть просто от того, что по конкурсу состоявшемуся в январе идут суды до ноября. И смысл победителю судов подписывать контракт который он должен выполнить за 1 мес. А не выполнит (освоит) деньги заберут как неосвоенные.