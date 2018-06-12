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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1685
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.06.18 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я узнал, как называется то состояние, в котором иногда Оцифрованный выдаёт своё творчество! lenta.ru/articles/2018/06/12/books/ Очень познавательно!!!
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12809
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.06.18 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
узнал, как называется то состояние, в котором иногда Оцифрованный выдаёт своё творчество! le

Жаль что у тебя не то что творчества, а и вообще ничего нет..
Сидишь без толку тут, просто ради того, чтобы погоняться за мной..
На других сайтах то меня нет и скушно..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12809
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.06.18 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня мне банк одобрил кредит, в 4 ночи, на водонагреватель, на 3 месяца рассрочка.
Дело не в кредите конечно, так просто я заказываю товар, чтоб не ушел.
Сейчас поеду утюжок куплю, буду сам что то творить..
Да, это творчество..
А вот у тебя его нет, потому дома скушно и холодно..
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