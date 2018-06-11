/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Живущие круглый год на дачах костанайцы уже несколько лет ждут, когда к ним проведут электричество		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Живущие круглый год на дачах костанайцы уже несколько лет ждут, когда к ним проведут электричество
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32855
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.06.18 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проект электрификации Притобольских и Темирязевских дач, которые расположены недалеко от Корейского моста, готовился в 2014 году. Но с тех пор и деньги на работы выделены не были, и сам проект устарел. Теперь необходимо начинать все сначала.
Читать новость

§ лимон
Re: Живущие круглый год на дачах костанайцы уже несколько лет...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 710
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 12.06.18 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Да и с дачами непонятно, вроде можно прописаться, но ведь тогда там должны быть названия улиц и номера участков - а они есть?


в прописке указано название общества и номер участка, у улиц тоже есть номера
Профайл

* 112
Re: Живущие круглый год на дачах костанайцы уже несколько лет...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12809
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.06.18 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Да и с дачами непонятно, вроде можно прописаться, но ведь тогда т

Дом раньше до кризиса на дачном участке, там свинсовхоз раньше был, но улицы остались, переименовали в дачи, хотел купить за 12 тысяч долларов, да вот в Цоне сказали что не зарегистрируют там ничего..
Потом дом за 200 тысяч нашел там, с печкой и светом, настоящий такой, да вот побоялся..
Хотя люди там участки по 100 тысяч покупали и дома отгрохивали себе и котлованы и рыбу разводили..
Скот держат, тарелки там у них, свет, отопление правда печное.
Но автобусы зимой например не ездят туда, засыпает снегом, они сами как то чистят там, живут обособленно..
Пришлось недалеко оттуда дачу просто купить за 70 тысяч и сейчас там сажаю просто..
Профайл

* 112
Re: Живущие круглый год на дачах костанайцы уже несколько лет...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12809
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.06.18 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
прописке указано название общества и номер участка, у улиц тоже есть номера

Ладно у меня центральная, все понятно, одна улица такая.
А с остальными начинаются дроби, проезды, подъезды, переулки..
Днем без карты никто не сыщет.
Не говоря уже о скорой помощи, пожарниках..
Да и зимой сугробы в переулках километровые, что от названий толку.
Даже если я по центру по асфальту только в середине апреля смог гонять на пузотерке..
Джыпы себе дачники не смогут позволить..
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: 112

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 152
Пользователей: 3
Всего: 155

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх