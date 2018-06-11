112 Re: Живущие круглый год на дачах костанайцы уже несколько лет... #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12809

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:05 Цитата: dandiv:

Да и с дачами непонятно, вроде можно прописаться, но ведь тогда т

Дом раньше до кризиса на дачном участке, там свинсовхоз раньше был, но улицы остались, переименовали в дачи, хотел купить за 12 тысяч долларов, да вот в Цоне сказали что не зарегистрируют там ничего..

Потом дом за 200 тысяч нашел там, с печкой и светом, настоящий такой, да вот побоялся..

Хотя люди там участки по 100 тысяч покупали и дома отгрохивали себе и котлованы и рыбу разводили..

Скот держат, тарелки там у них, свет, отопление правда печное.

Но автобусы зимой например не ездят туда, засыпает снегом, они сами как то чистят там, живут обособленно..

Пришлось недалеко оттуда дачу просто купить за 70 тысяч и сейчас там сажаю просто..