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≡ Признаков ОПГ нет, все осужденные попадают под амнистию - суд изменил приговор сотрудникам таможенного поста "Костанай-ЦТО" 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Признаков ОПГ нет, все осужденные попадают под амнистию - суд изменил приговор сотрудникам таможенного поста "Костанай-ЦТО"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32855
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.06.18 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дело по обвинению сотрудников таможенного поста "Костанай-ЦТО" в получении взяток и участии в ОПГ прогремело на всю область в 2016 году, когда восьмерых человек, большинство из которых - матери-одиночки, задержали на их рабочих местах.
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* 112
Re: Признаков ОПГ нет, все осужденные попадают под амнистию -...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12809
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.06.18 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Четыре брата помогли Четверым сестрам..
Как еще их совсем не отпустили..
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§ azlk
Re: Признаков ОПГ нет, все осужденные попадают под амнистию -...
azlk


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1435
Регистрация: 08.08.12
Отправлено: 12.06.18 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а взятки на сумму 10 лямов куда дели? или их оставили осужденным в счет компенсации за полученный моральный вред?
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