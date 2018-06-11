112 Re: Живущие круглый год на дачах костанайцы уже несколько лет... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12809

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:23 Не совсем понял..

У меня дача без света, покупал ее за 70 тысяч тенге..

С домиком.

Со светом тут тысяч 400..

И вообще не понял, можно ведь дом не на дачах строить, а там где есть все коммуникации..

Да и на дачах официально жить разве можно, школа, сад, работа, все как то отдаленно..

А еще что там, на дачах прописывают что ли?