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≡ Живущие круглый год на дачах костанайцы уже несколько лет ждут, когда к ним проведут электричество		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Живущие круглый год на дачах костанайцы уже несколько лет ждут, когда к ним проведут электричество
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32855
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.06.18 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проект электрификации Притобольских и Темирязевских дач, которые расположены недалеко от Корейского моста, готовился в 2014 году. Но с тех пор и деньги на работы выделены не были, и сам проект устарел. Теперь необходимо начинать все сначала.
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§ Убийца драконов
Re: Живущие круглый год на дачах костанайцы уже несколько лет...
Убийца драконов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 125
Регистрация: 18.11.15
Отправлено: 11.06.18 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как временный вариант для минимальных нужд поставить солнечные батареи или ветрогенератор. Даже небольшой мощности. Хотя бы чтоб для вечерней зарядки телефонов и освещения хватало.
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* 112
Re: Живущие круглый год на дачах костанайцы уже несколько лет...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12809
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.06.18 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не совсем понял..
У меня дача без света, покупал ее за 70 тысяч тенге..
С домиком.
Со светом тут тысяч 400..
И вообще не понял, можно ведь дом не на дачах строить, а там где есть все коммуникации..
Да и на дачах официально жить разве можно, школа, сад, работа, все как то отдаленно..
А еще что там, на дачах прописывают что ли?
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§ Seviriya
Re: Живущие круглый год на дачах костанайцы уже несколько лет...
Seviriya


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Сообщений: 71
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.06.18 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А еще что там, на дачах прописывают что ли?

как бы да в прописи для первого класса перьевой ручкой , супершутка на века, Марик жги дальше))))))) :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
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§ Ваш земляк
Re: Живущие круглый год на дачах костанайцы уже несколько лет...
Ваш земляк


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Сообщений: 1685
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.06.18 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Темирязевские?! Это в честь учёного Темирязева?! Или же всё-таки Тимирязевские? Граммар-наци во мне негодуэ!!!
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§ Seviriya
Re: Живущие круглый год на дачах костанайцы уже несколько лет...
Seviriya


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Сообщений: 71
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.06.18 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Граммар-наци во мне негодуэ

на здоровье, только не мешай другим делать как они хотят и могут и умеют :-P :-P :-P :-P :-P :-P
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§ Ваш земляк
Re: Живущие круглый год на дачах костанайцы уже несколько лет...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1685
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.06.18 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Seviriya:
только не мешай другим делать как они хотят и могут и умеют

Вот только твоих пяти копеек и не хватало для полного счастья!
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§ Медный
Re: Живущие круглый год на дачах костанайцы уже несколько лет...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2379
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 11.06.18 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Seviriya:
не мешай другим делать как они хотят и могут и умеют

а я бы их за рукав одёрнул, а то они только думают что умеют, из-за того, что хотят и могут
:-)
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§ Seviriya
Re: Живущие круглый год на дачах костанайцы уже несколько лет...
Seviriya


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Сообщений: 71
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.06.18 - 01:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
твоих пяти копеек

1679 года? да это целое состояние. учи матчасть. :lol:
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§ Universer
Re: Живущие круглый год на дачах костанайцы уже несколько лет...
Universer


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Сообщений: 13
Регистрация: 24.08.07
Отправлено: 12.06.18 - 08:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На нашем обществе тоже в 90-е трансформатор профукали. Ниче, скинулись по 20 тысяч всем обществом, купили трансформатор, поставили столбы, протянули провода, сейчас свет есть. Я к тому, что не стоит ждать милостей от акимата, взять их - наша задача :) А так и 10 лет без света можно просидеть.
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§ Трэвэл
Re: Живущие круглый год на дачах костанайцы уже несколько лет...
Трэвэл


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Сообщений: 10
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.06.18 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересные такие, сами же покупаете эти дачи. Знали, на что идете, а теперь вам все должны получается.
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§ лимон
Re: Живущие круглый год на дачах костанайцы уже несколько лет...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 710
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 12.06.18 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
председатель общества видимо не "пробивной", или не хочет этот головняк со сбором средств, а люди оптимисты - строиться в надежде что потом будет электричество ... да и на электрогенераторе свет будет золотой
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§ dandiv
Re: Живущие круглый год на дачах костанайцы уже несколько лет...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 593
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 12.06.18 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А еще что там, на дачах прописывают что ли?

Вроде как да:
Зарегистрироваться можно: в жилых домах и квартирах; дачных строениях садоводческих товариществ и кооперативов; общежитиях, гостиницах, домах отдыха, санаториях, профилакториях, лечебных учреждениях, домах-интернатах, пансионатах, домах престарелых, служебных зданиях и помещениях.
egov.kz
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* 112
Re: Живущие круглый год на дачах костанайцы уже несколько лет...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12809
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.06.18 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Вроде как да:

Так вроде несколько лет назад закон был, что на дачах нельзя прописываться, получается теперь в каждом сарае можно что ли?
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§ dandiv
Re: Живущие круглый год на дачах костанайцы уже несколько лет...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 593
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 12.06.18 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
получается теперь в каждом сарае можно что ли?

Вот этого не знаю... Да и с дачами непонятно, вроде можно прописаться, но ведь тогда там должны быть названия улиц и номера участков - а они есть? (просто дачи нету у меня, поэтому не знаю)
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