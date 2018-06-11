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§ NG.kz
В Верховном суде ответили на обращение журналиста Вадима Борейко по иску к Ratel.kz
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32853
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.06.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пресс-секретарь Верховного суда Болат Кальянбеков публично ответил на заявление журналиста портала Ratel.kz Вадима Борейко о блокировке ресурса и решении Медеуского районного суда по гражданским делам города Алматы.
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§ 112
Re: В Верховном суде ответили на обращение журналиста Вадима...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12799
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.06.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, что за иностранный инвестор спонсирует Ратель..
Вот у нас людишки, любят Ратель читать, даже в НГ постоянно скидывали перепечатки и ссылки, но тем не менее ненавидят всем сердцем иностранных дядей Сэмов..
Какой то парадокс..
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* alex_60
Re: В Верховном суде ответили на обращение журналиста Вадима...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 230
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.06.18 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не понимают. Путин понимает.
сказал= телеграмму или как его там. пусть будет.
хоть и террористы. Кадыров наш ответ . им.

[Исправлено: alex_60, 12.06.2018 - 11:49]
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