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§ NG.kz
Ограбившим магазин «Тополек» парням вынесли приговор в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32853
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.06.18 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
24-летний Жанат Токтаров, 22-летний Александр Ренде и 23-летний Максим Тихонов, которые 27 февраля 2018 года ворвались в магазин «Тополек» и украли 200 000 тенге из кассы, признаны виновными по ст. 191 ч. 2 УК РК (грабеж).
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§ лимон
Re: Ограбившим магазин «Тополек» парням вынесли приговор в...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 708
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 12.06.18 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
назначили 5 лет и освободили в зале суда?
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§ Seviriya
Ограбившим магазин «Тополек» парням вынесли приговор в Костанае
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.06.18 - 11:03
Комментарий проходит проверку.
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§ Seviriya
Ограбившим магазин «Тополек» парням вынесли приговор в Костанае
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.06.18 - 11:04
Комментарий проходит проверку.
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§ Тимур Гафуров
Re: Ограбившим магазин «Тополек» парням вынесли приговор в...
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 375
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 12.06.18 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
и освободили в зале суда?

Это ограничение свободы
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