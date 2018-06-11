Цитата: Поэтому открытие IT-классов, кабинетов робототехники – сегодня очень важно. Деньги для этого жалеть не нужно, хотя их и не хватает.

скоро дети будут считать, что картошку с хлебом программируют в IT-классах...

Да уж, как забавны чиновники играющие в игрушки, про которые кроме слов "модернизация", "цифровизация" и в "рамках рухнамы" ничего неизвестно.

Это как с экспой- нагородили павильонов, а что там внутри никто и не помнит уже..не говоря про практическое применение.

Ну и с этим перебесятся... тада мож за соху возьмутся.. а то прожрать то всё быстро можно, а в IT-классах чё-то картошка не вырастает...



[Исправлено: yudjin, 11.06.2018 - 22:52]