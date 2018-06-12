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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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* alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 230
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.06.18 - 08:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Нет, всё верно:


здесь похожи.
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* alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 230
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.06.18 - 08:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и где первые лэди?
у Кима то красавица жена.
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§ Rexyn
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 27
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 12.06.18 - 08:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
А как быть с тем, что после обращения к Администратору комментарии восстанавливались?!Вот у меня восстановили уже три или четыре коммента. Оказывается, модератор перестраховался. Но карму мне ведь этим испортили! Как быть?!

На данный момент у вас в системе числится 1 нарушение. Еще немного и получите ПП
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§ Victor Yang
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10712
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.06.18 - 08:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
Еще немного и получите ПП

Юкки не хватает ещё. Новой версией сайта уже не будете заниматься?
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* alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 230
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.06.18 - 09:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
конец первого раунда.
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* alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 230
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.06.18 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Госсекретарь США Майкл Помпео и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравили россиян с Днем России.//

и вас также поздравляю. Виктора , да, тоже. уроженец России, СССР. наших там. тоже.всех.
все мы оттуда. . ну не все .конечно. . не будем об этом. в этот праздничный день.

ну все . можно идти садить помидоры.
ну или покупать.
уже по 250 вроде.

[Исправлено: alex_60, 12.06.2018 - 09:24]
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* alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 230
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.06.18 - 09:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Майкл Помпео, государственный секретарь США, от имени президента Трампа и всего американского народа поздравил россиян с Днем России. Он отметил, что США чествует россиян и их "устремления к демократическим принципам универсальной свободы, гражданским свободам и верховенству закона".////

теперь все будет хорошо. я в этом уверен.
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§ Kairat stayer
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 45
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.06.18 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
здесь похожи.


Да, похожи, улыбаются, главное конечные результаты встречи, денуклеаризация (отказ от ядерного оружия Северной Кореи), понаблюдаем.
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* alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 230
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.06.18 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну все. можно уже и за огурцами.

///"Ощущения великолепные", — признался Трамп.///

/В гостинице "Капелла", где проходила встреча, их будут угощать свининой, треской и говяжьими ребрышками. В качестве десерта будет мороженое и два других сладких блюда///
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* alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 230
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.06.18 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
///"Ощущения великолепные", — признался Трамп.///


что интересно он имел ввиду?
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* alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 230
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.06.18 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а эти меркельцы все спать не могут спокойно. решальщики же по европе.
наполеоны 21 века блин.

///Европейский парламент, скорее всего, призовет к дипломатическому бойкоту чемпионата мира-2018 в резолюции по правам человека в России, которую должен одобрить 14 июня», ///
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* alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 230
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.06.18 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
угля активированого может выслать . в брюссель.
сто упаковок.
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