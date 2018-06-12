Azaibragimova Re: Ремонт улицы Алтынсарина в границах улиц... #1





(Пользователи) Сообщений: 2

Регистрация: 04.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 10:42 Боже мой какая проблема! Вы когда ремонт дома делаете, тоже недовольны?! Перекрыли все не потому, что им так нравится, а потому что, так надо! Если не довольны, не можете это пережить посидите дома пока весь ремонт не закончится! И будете вы потом ходить по отличному асфальту, без кочек и ямок!