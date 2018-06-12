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≡ Ремонт улицы Алтынсарина в границах улиц Орджоникидзе-Гагарина. Накипело.....		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ремонт улицы Алтынсарина в границах улиц Орджоникидзе-Гагарина. Накипело.....
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 32853
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.06.18 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меня интересует когда же сделают улицу Алтынсарина в границах улицы Орджоникидзе-Гагарина??? Когда сделают улицу Лермонтова? От Бородина до Каирбекова.
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§ Azaibragimova
Re: Ремонт улицы Алтынсарина в границах улиц...
Azaibragimova


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Сообщений: 2
Регистрация: 04.06.18
Отправлено: 12.06.18 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Боже мой какая проблема! Вы когда ремонт дома делаете, тоже недовольны?! Перекрыли все не потому, что им так нравится, а потому что, так надо! Если не довольны, не можете это пережить посидите дома пока весь ремонт не закончится! И будете вы потом ходить по отличному асфальту, без кочек и ямок!
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§ Трэвэл
Re: Ремонт улицы Алтынсарина в границах улиц...
Трэвэл


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Сообщений: 10
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.06.18 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередное нытье... Автор, похоже вы единственный, кто не может передвигаться и ездить. Вот вы почему-то не замечаете работу, а я вижу. Потому что не мимо прохожу, а живу там.
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