Цитата: Ваш земляк:

А как быть с тем, что после обращения к Администратору комментарии восстанавливались?!Вот у меня восстановили уже три или четыре коммента. Оказывается, модератор перестраховался. Но карму мне ведь этим испортили! Как быть?!

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