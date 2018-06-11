/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 782 из 783«1...780781782783»
§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4697
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.06.18 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Встречи говорят футболеры в интервью, везде шикарные.
А по поводу тренера, может спецом скандал во время ЧМ раздули?
Свои так сказать у многих могут быть интересы.
И в отношении тренера, да и команды в целом.
Профайл

§ alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 222
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.06.18 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А по поводу тренера,


ты про кого?

[Исправлено: alex_60, 11.06.2018 - 15:56]
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12799
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.06.18 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
У вас сейчас 2 нарушения.

Одно исправление модератором.
И трактуется оно как нарушение..
Кстати, не понял, насчет последних 50ти..
То есть если я наберу еще 50 без нарушений, те два нарушения и одно исправление что, как то снимаются и все идет по новой?
То есть через 50 комментариев без нарушений, сделав одно, оно посчитается первым или третьим?
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12799
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.06.18 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, исправление в принципе по вине самого глюка сайта, который перенаправлял свою же ссылку на какое то там Предупреждение..
Профайл

* Rexyn
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 27
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 11.06.18 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Одно исправление модератором.
И трактуется оно как нарушение..
Кстати, не понял, насчет последних 50ти..
То есть если я наберу еще 50 без нарушений, те два нарушения и одно исправление что, как то снимаются и все идет по новой?
То есть через 50 комментариев без нарушений, сделав одно, оно посчитается первым или третьим?

Пункт 3.3 говорит о 3-х отклонениях комментариев, либо 5 исправлениях. Нарушения считаются на 50 последних комментариев. Т.е., если после последнего нарушения вы напишите 51 комментарий без нарушения, в системе будет отображено 0 предупреждений.
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12799
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.06.18 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
если после последнего нарушения вы напишите 51 комментарий без нарушения, в системе будет отображено 0 предупреждений.

А..
Не знал это за столько лет существования форума..
Наверно потому что на премодерации сидел лет 7 или 8..
Ответом Удовлетворен..
Профайл

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4697
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.06.18 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

АргынТинца))
Профайл

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4697
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.06.18 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Салах передает пламенный привет болельщикам "' Ливерпуля" и Египта.
Профайл

§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1684
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.06.18 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
Пункт 3.3 говорит о 3-х отклонениях комментариев, либо 5 исправлениях. Нарушения считаются на 50 последних комментариев. Т.е., если после последнего нарушения вы напишите 51 комментарий без нарушения, в системе будет отображено 0 предупреждений.

А как быть с тем, что после обращения к Администратору комментарии восстанавливались?!Вот у меня восстановили уже три или четыре коммента. Оказывается, модератор перестраховался. Но карму мне ведь этим испортили! Как быть?!
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12799
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.06.18 - 02:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хочу водонагреватель купить, Х..ер..
26 тысяч на 30 литров.
Ни у кого нет опыта использования китайского чуда техники?
Тогда буду первым, если повезет..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12799
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.06.18 - 02:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Вот у меня восстановили уже три или четыре коммента. Оказывается, модератор перестрахо

Это не модератор перестраховался, а было собрание и тебе подправили немного прошлую сущность, готовя на ПП..
Перед ПП обычно историю подправляют немного..
Профайл

§ Seviriya
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 67
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.06.18 - 07:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Но карму мне ведь этим испортили! Как быть?!

хех"земляк" обеспокоился в иностранном государстве кармой чужой страны, да , стопроцентная шутейка :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Профайл

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4697
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.06.18 - 07:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почалось.
Профайл

§ alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 222
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.06.18 - 08:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Почалось.

двойники что ли ? справа причесанный и худой.
слева тоже не похож.
отбой.
Профайл

§ Victor Yang
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10712
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.06.18 - 08:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
двойники что ли ? справа причесанный и худой.
слева тоже не похож.
отбой.

Нет, всё верно:
https://tengrinews.kz/world_news/istoricheskiy-moment-tramp-kim-vpervyie-pojali-drug-drugu-346410/
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 782 из 783«1...780781782783»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 8, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 8
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 224
Пользователей: 1
Всего: 225

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх