amduscias Re: С какого возраста лучше отправлять ребенка в школу #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6265

Регистрация: 17.04.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:04 Врачи, которые дают заключения по поводу очередных министерских задумок, одни из самых продажных существ в этом подлом мире. Сказали им обосновать, они и обоснуют. Причем сделают это очень даже убедительно. Им же в этом конкретном случае даже врать не приходится. Надо просто не всё сказать.

Всё правильно, что касается усвоения информации и развития мозга. До шести лет идёт закладка ассоциативных нервных волокон в ГМ, то есть задел на всю будущую умственную деятельность. Это что касается нервной системы. Не соврали (хоть и не объяснили, почему, не снизошли до малограмотного народа). Но, помимо нервной системы, в организме есть и другие. Так вот, с развитием других, в частности, дыхательной, дела обстоят не так хорошо. И ребенок до семилетнего возраста просто не может ходить каждый день в школу безнаказанно для своего здоровья. То есть, самый лучший выход - домашнее обучение, как раньше у аристократов было - с гувернёрами. Но, на это денег у народа нет. Ну, или замечательный вариант - когда родители люди развитые и могут мозг своего чада развить легко и незаметно в процессе повседневного общения. Такие варианты тоже не всегда встречаются, ибо сколько угодно людей туповатых (откровенно туповатых, ничем не интересующихся). И что? Только поэтому всех надо согнать в школы с пяти лет?

Нашим министерским "гениям" не пришло в голову, что вообще-то не зря в своё время этот порог вычислили - 7 лет? Взяли бы учебник по возрастной физиологии, хотя бы ту же Хрипкову, и почитали бы. Если уж во время учебы в ВУЗе не смогли осилить. Троечники позорные.