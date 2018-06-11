/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ С какого возраста лучше отправлять ребенка в школу		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
С какого возраста лучше отправлять ребенка в школу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32850
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.06.18 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Специалисты Министерства образования и науки объяснили, в каком возрасте лучше всего отдавать ребенка в школу и каково обучаться вместе детям шести и семи лет. Также в ведомстве пояснили, кто вправе выбрать школу для ребенка.
Читать новость

§ Алиса
Re: С какого возраста лучше отправлять ребенка в школу
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4159
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 11.06.18 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Справка с места жительства при приеме на обучение исключена.

и тут же
Цитата:
в первую очередь, принимаются проживающие на территории обслуживания организации образования, остальные - при наличии свободных мест"

Этот как понять? Откуда школа будет знать относится ли ребенок к обслуживаемой территории или нет?

Или игра "верю-не верю":
- вы к нам относитесь?
- да мы к вам относимся.

Хотя это еще одна лазейка для пополнения кармана: кому-то будет место, кому -то нет.
Профайл

§ 112
Re: С какого возраста лучше отправлять ребенка в школу
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12797
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.06.18 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто захочет, в любом возрасте выучится..
До 30ти лет разумеется..
Михайло Ломоносов тому пример..
Профайл

§ Затоболец
Re: С какого возраста лучше отправлять ребенка в школу
Затоболец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 160
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 11.06.18 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не мало учится затобольских в городских школах, а родителям говорить живет возле школы, не нужно же предоставлять адресную справку.
Также в Поликлиниках, можно хоть в Астане прикрепиться, и ездить туда на лечение, не нужна же адресная справка
Профайл

§ amduscias
Re: С какого возраста лучше отправлять ребенка в школу
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6265
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 11.06.18 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Врачи, которые дают заключения по поводу очередных министерских задумок, одни из самых продажных существ в этом подлом мире. Сказали им обосновать, они и обоснуют. Причем сделают это очень даже убедительно. Им же в этом конкретном случае даже врать не приходится. Надо просто не всё сказать.
Всё правильно, что касается усвоения информации и развития мозга. До шести лет идёт закладка ассоциативных нервных волокон в ГМ, то есть задел на всю будущую умственную деятельность. Это что касается нервной системы. Не соврали (хоть и не объяснили, почему, не снизошли до малограмотного народа). Но, помимо нервной системы, в организме есть и другие. Так вот, с развитием других, в частности, дыхательной, дела обстоят не так хорошо. И ребенок до семилетнего возраста просто не может ходить каждый день в школу безнаказанно для своего здоровья. То есть, самый лучший выход - домашнее обучение, как раньше у аристократов было - с гувернёрами. Но, на это денег у народа нет. Ну, или замечательный вариант - когда родители люди развитые и могут мозг своего чада развить легко и незаметно в процессе повседневного общения. Такие варианты тоже не всегда встречаются, ибо сколько угодно людей туповатых (откровенно туповатых, ничем не интересующихся). И что? Только поэтому всех надо согнать в школы с пяти лет?
Нашим министерским "гениям" не пришло в голову, что вообще-то не зря в своё время этот порог вычислили - 7 лет? Взяли бы учебник по возрастной физиологии, хотя бы ту же Хрипкову, и почитали бы. Если уж во время учебы в ВУЗе не смогли осилить. Троечники позорные.
Профайл

§ Медный
Re: С какого возраста лучше отправлять ребенка в школу
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2379
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 11.06.18 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обучение особенно эффективно до семи лет, а в первые три года жизни, в период активного роста, можно добиться самых лучших результатов.

И что из этого должно следовать? посмотри и повтори, без понимания? Я лично слышу от нашего МОН: хватит тупого заучивания, наши дети должны всё понимать и соображать.
Но вот такие заявления меня ставят в тупик :-x
Цитата:
можно добиться самых лучших результатов.

В чём результатов? Как под себя не ходить?

Вспоминается цитата из программы одного зарубежного комика: "Дети начали курить не потому, что верблюд в солнечных очках сказал им так сделать. Они начали курить по той же причине, что и взрослые, — потому что это помогает снять тревогу и депрессию. Вы бы тоже были в тревоге и депрессии, если бы вам приходилось смириться с родителями, которые записывают вас в колледж ещё до того, как вы научились понимать, с какого угла детской кроватки воняет хуже! Потом они забивают вас какой-то ерундой, через весь город тащат вас к какому-то бессмысленному зданию. Слушайте, неудивительно, что дети начали курить – это помогает!"
Самое интересное в этой цитате, это время её рождения - 1999 год. Результаты их образования и связанные с этим социальные процессы, некоторыми американцами были уже осмыслены тогда, но мы идём по их же пути. :-( :-( :-(
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 7, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 7
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 66
Пользователей: 0
Всего: 66

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх