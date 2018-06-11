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§ NG.kz
SMART-центр планируют построить в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32850
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.06.18 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 11 июня, на совещании с акимами городов и районов сообщил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. Уже подобрана площадка для строительства SMART-центра, где на площади 10 000 кв. м разместятся 30 видов оборудования.
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§ Йцукен
Re: SMART-центр планируют построить в Костанае
Йцукен


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 25.05.18
Отправлено: 11.06.18 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос. Где эти кабинеты есть и для чего они собственно нужны? Я так понимаю люди в правительстве не очень понимают цели проекта, а делают все это «потому что так надо». Никто не рассказывает о долгосрочных песпективах, целях и методах этого проекта. Как многих других проетов. А псевдобизнесмены снова нагреют свои руки.
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§ drakon
Re: SMART-центр планируют построить в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13960
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.06.18 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Йцукен:
Я так понимаю люди в правительстве не очень понимают цели проекта,

Чё автомобили "СМАРТ" будут - собирать?
Лучше бы дороги вначале построили... :lol:
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§ 112
Re: SMART-центр планируют построить в Костанае
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12797
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.06.18 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никак не могу понять, Модернизация это обновление, переход в более современную форму..
Хорошо..
Модернизация моего сознания, это как?
То есть меня можно как то обновить как андроид на моем Жи5?
Раз и память хорошо заработала, сбросил в мусорку все хронические болячки, зрение с минус 2.5 похорошело до единички..
Нарастились мышцы, что впору идти на Складскую и модернизировать мешки муки, таская их умело с помощью модернизированного сознания в грузовики на модернизированном горбу..
Как можно обновить Сознание писятлетнего старикашки?
Да проще наверно лоботомию сделать, та же модернизация, только немного раньше..
К модернизации Сознания, Ауры и своего Я, что окружает тело, в котором оно живет, я бы относился очень настороженно..
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§ 112
Re: SMART-центр планируют построить в Костанае
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12797
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.06.18 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А то что строят Смарт здания, то молодцы..
Вот одно нарыл в интернете..



Я так понял что новые дома под 7-20-25, новые технологии смартов, умных домишек уже начинают строить?
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§ 112
Re: SMART-центр планируют построить в Костанае
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12797
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.06.18 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот как внутри..
Но я по деньгам выбрал бы одноэтажный..
Интересно, сколько квадрат будет стоить..
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