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§ NG.kz
Дождавшиеся ремонта жители ул. Транспортной в Костанае опасаются подтопления их домов
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 32850
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.06.18 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На ул. Транспортной в Корейском поселке начали укладывать асфальт. Местные жители давно об этом просили, потому что весной, осенью и летом во время дождей к ним не могли проехать такси и машины скорой помощи - застревали в грязи.
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§ Seviriya
Re: Дождавшиеся ремонта жители ул. Транспортной в Костанае...
Seviriya


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Сообщений: 65
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.06.18 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
всегда и всем недовольные будут. :-(
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§ Menden1968
Menden1968
Menden1968


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.06.18 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
всегда и всем недовольные будут.

Ну так как строят Рубики никто не строит,вопервых требуется сделать водоотвод с трубами а затем прокладывать дорогу......вообще так делают в цевилизованных странах.
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