112 Re: SMART-центр планируют построить в Костанае #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12797

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:35 Никак не могу понять, Модернизация это обновление, переход в более современную форму..

Хорошо..

Модернизация моего сознания, это как?

То есть меня можно как то обновить как андроид на моем Жи5?

Раз и память хорошо заработала, сбросил в мусорку все хронические болячки, зрение с минус 2.5 похорошело до единички..

Нарастились мышцы, что впору идти на Складскую и модернизировать мешки муки, таская их умело с помощью модернизированного сознания в грузовики на модернизированном горбу..

Как можно обновить Сознание писятлетнего старикашки?

Да проще наверно лоботомию сделать, та же модернизация, только немного раньше..

К модернизации Сознания, Ауры и своего Я, что окружает тело, в котором оно живет, я бы относился очень настороженно..