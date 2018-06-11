Цитата: И еще пара вопросов, которые, чувствую, останутся без ответа: по какому принципу выбираются улицы для ремонта

Для себя сделал вывод. При откатах проще взять большой объект, что б сразу брать в карманы миллионами. А на маленьких улицах будет маленький откат. Поэтому выгоднее подрядчику каждый 2-3 года ключевые улицы ремонтировать, даже если они и в нормальном состоянии, чем к примеру положить асфальт на жастаре, или где-то в подобных улицах. Часто гуляю с коляской с 9ки и так далее, 7 мкрн, 6 или 5. Так вот нет чистой дороги с 9 мкрн в 7 дальше, как не выйди на любые участки улиц для перехода - везде грязь. Возле березки грязь по жастару, чуть дальше - тупик, еще дальше возле цветной аптеки опять грязь. И так до самой Карбышева. Поэтому в дождь только по грязи и никак иначе.