Затоболец Re: Отключение газа в п.Затобольск #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 160

Регистрация: 03.04.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:37 Посмотрел КоАП РК, нашел статью 170 Нарушение требований законодательства Республики Казахстан о газе и газоснабжении,

"3. Нарушение порядка учета и (или) реализации товарного и (или) сжиженного нефтяного газа, установленного законодательством Республики Казахстан о газе и газоснабжении, за исключением случаев, предусмотренных частями десятой и одиннадцатой настоящей статьи,

– влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере семидесяти пяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере семисот месячных расчетных показателей"



Немаленькие штрафы, вот только газовая служба наверное оповестила районный акимат, а вот исполнительная власть, как раз вот спит, нужно работать в СМИ дорогие наши акиматовские. Берите пример с акимата города Костаная