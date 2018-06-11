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§ NG.kz
Отключение газа в п.Затобольск
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 32850
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.06.18 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто в курсе была ли информация по отключению газоснабжения в Затобольске? Была информация по отключению газа в поселках, которые в подчинении акимата г.Костаная, информировал тогда Акимат г.Костаная. Отключили газ, нечем кушать варить.
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§ Затоболец
Re: Отключение газа в п.Затобольск
Затоболец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 160
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 11.06.18 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посмотрел КоАП РК, нашел статью 170 Нарушение требований законодательства Республики Казахстан о газе и газоснабжении,
"3. Нарушение порядка учета и (или) реализации товарного и (или) сжиженного нефтяного газа, установленного законодательством Республики Казахстан о газе и газоснабжении, за исключением случаев, предусмотренных частями десятой и одиннадцатой настоящей статьи,
– влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере семидесяти пяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере семисот месячных расчетных показателей"

Немаленькие штрафы, вот только газовая служба наверное оповестила районный акимат, а вот исполнительная власть, как раз вот спит, нужно работать в СМИ дорогие наши акиматовские. Берите пример с акимата города Костаная
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§ Сыкымы
Re: Отключение газа в п.Затобольск
Сыкымы


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Сообщений: 148
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 11.06.18 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
или Затобольским нужно самим узнавать в газовой службе?

Сами-то звонили в газовый участок, узнавали причину отключения? Может, авария где-то?
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§ Затоболец
Re: Отключение газа в п.Затобольск
Затоболец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 160
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 11.06.18 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:

Звонил, сказали плановые работы, якобы оповещали через СМИ
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