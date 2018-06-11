Йцукен Re: SMART-центр планируют построить в Костанае #1





(Пользователи) Сообщений: 3

Регистрация: 25.05.18 (Пользователи) Отправлено: - 16:57 Вопрос. Где эти кабинеты есть и для чего они собственно нужны? Я так понимаю люди в правительстве не очень понимают цели проекта, а делают все это «потому что так надо». Никто не рассказывает о долгосрочных песпективах, целях и методах этого проекта. Как многих других проетов. А псевдобизнесмены снова нагреют свои руки.