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§ NG.kz
SMART-центр планируют построить в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 32850
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.06.18 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 11 июня, на совещании с акимами городов и районов сообщил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. Уже подобрана площадка для строительства SMART-центра, где на площади 10 000 кв. м разместятся 30 видов оборудования.
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§ Йцукен
Re: SMART-центр планируют построить в Костанае
Йцукен


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Сообщений: 3
Регистрация: 25.05.18
Отправлено: 11.06.18 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос. Где эти кабинеты есть и для чего они собственно нужны? Я так понимаю люди в правительстве не очень понимают цели проекта, а делают все это «потому что так надо». Никто не рассказывает о долгосрочных песпективах, целях и методах этого проекта. Как многих других проетов. А псевдобизнесмены снова нагреют свои руки.
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