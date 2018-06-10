Цитата: Обликоморале:

то тебя опять прищучу и будешь, я н

Опять прилюдно обидишься и будешь как то там бегать вокруг да около, пытаясь как то больнее на твой взгляд меня задеть?

Ну..

Не ты первый и не ты последний..

Ничего личного как говорится, от меня лишь профессиональное комментирование статей..

Наступать на чье то Одиночество, на его Ауру или личное Пространство я не намерен..

И где ты увидел тут Ложь?

Тут все как есть, согласно правилам и принципам нашего Одиночесва, которое мы разбавляем тут в сети..