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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4693
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.06.18 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Встречи говорят футболеры в интервью, везде шикарные.
А по поводу тренера, может спецом скандал во время ЧМ раздули?
Свои так сказать у многих могут быть интересы.
И в отношении тренера, да и команды в целом.
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§ alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 217
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.06.18 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А по поводу тренера,


ты про кого?

[Исправлено: alex_60, 11.06.2018 - 15:56]
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12790
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.06.18 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
У вас сейчас 2 нарушения.

Одно исправление модератором.
И трактуется оно как нарушение..
Кстати, не понял, насчет последних 50ти..
То есть если я наберу еще 50 без нарушений, те два нарушения и одно исправление что, как то снимаются и все идет по новой?
То есть через 50 комментариев без нарушений, сделав одно, оно посчитается первым или третьим?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12790
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.06.18 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, исправление в принципе по вине самого глюка сайта, который перенаправлял свою же ссылку на какое то там Предупреждение..
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§ Rexyn
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 26
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 11.06.18 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Одно исправление модератором.
И трактуется оно как нарушение..
Кстати, не понял, насчет последних 50ти..
То есть если я наберу еще 50 без нарушений, те два нарушения и одно исправление что, как то снимаются и все идет по новой?
То есть через 50 комментариев без нарушений, сделав одно, оно посчитается первым или третьим?

Пункт 3.3 говорит о 3-х отклонениях комментариев, либо 5 исправлениях. Нарушения считаются на 50 последних комментариев. Т.е., если после последнего нарушения вы напишите 51 комментарий без нарушения, в системе будет отображено 0 предупреждений.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12790
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.06.18 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
если после последнего нарушения вы напишите 51 комментарий без нарушения, в системе будет отображено 0 предупреждений.

А..
Не знал это за столько лет существования форума..
Наверно потому что на премодерации сидел лет 7 или 8..
Ответом Удовлетворен..
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Ответить Новый топик
Страница 782 из 782«1...780781782
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