Цитата: 112:

Одно исправление модератором.

И трактуется оно как нарушение..

Кстати, не понял, насчет последних 50ти..

То есть если я наберу еще 50 без нарушений, те два нарушения и одно исправление что, как то снимаются и все идет по новой?

То есть через 50 комментариев без нарушений, сделав одно, оно посчитается первым или третьим?

Пункт 3.3 говорит о 3-х отклонениях комментариев, либо 5 исправлениях. Нарушения считаются на 50 последних комментариев. Т.е., если после последнего нарушения вы напишите 51 комментарий без нарушения, в системе будет отображено 0 предупреждений.