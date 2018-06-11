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≡ В ГКП «Костанай-Су» объяснили, чем очистка воды с помощью соли лучше обеззараживания хлором		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В ГКП «Костанай-Су» объяснили, чем очистка воды с помощью соли лучше обеззараживания хлором
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 32847
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.06.18 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С ноября 2018 года очищать сырую воду в ГКП «Костанай-Су» будут с помощью гипохлорида натрия. Проще говоря - поваренной соли класса «Экстра», которую планируют доставлять в Костанай из Беларуси.
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§ vetandr
Re: В ГКП «Костанай-Су» объяснили, чем очистка воды с помощью...
vetandr


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 04.06.18
Отправлено: 11.06.18 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Побойтесь бога, Оля, какая поваренная соль?
Гипохлори́т на́трия (натрий хлорноватистокислый) — NaOCl[К 4], неорганическое соединение, натриевая соль хлорноватистой кислоты. Тривиальное (историческое) название водного раствора соли — «лабарракова вода» или «жавелевая вода»[К 1]. (это из википедии).
Плоховато растворяется в воде.

Поваренная соль - натрий хлористый, NaCl. Прекрасно растворяется в воде, и пить вы её потом не сможете, даже если взять соль экстракласса, как в статье )))).
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§ 112
Re: В ГКП «Костанай-Су» объяснили, чем очистка воды с помощью...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12790
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.06.18 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все верно, только нужно соды добавлять..
К тому же она лечит начальные формы рака..
Ну и как вариант, рыбу соленую к пиву можно не брать.
Просто запил водой..
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