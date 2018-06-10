Алиса Re: Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Загипа Балиева... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4158

Регистрация: 21.06.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:39 Цитата: Обликоморале:



я соглашусь.

Почему-то в свое время - советское - меня в школу за ручку никто не водил со мной никто не сидел. Мне показали куда ходить (школа не так далеко была) - всё! Родители работали оба, старшие - учились. Как - то сама приходила. В продленке короткое время была, но т.к. толку от нее особо не было - не задержалась там)). Будучи дома даже не чудила: не взрывала ничего, никому не открывала и т.д.

Я тоже считаю от воспитания зависит многое. За один день ребенку не внушишь правил, не научишь нормам и т.д. Это должно быть для него естественно, как воздухом дышать.)))

Да и то что мама сидит дома - типа за ребенком смотрит - не показатель.

А сколько случаев, когда дома даже оба родителя, а ребенок, то в окно выпадет, то еще чего случается.

Поинтересуйтесь у воспитателей садиков: за какими детьми приходят позже всех? Как правило, за теми, чьи мамы не работают))) И это было всегда - даже в советский период))))