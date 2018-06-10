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§ NG.kz
Чувство одиночества увеличивает риск преждевременной смерти - ученые
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32847
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.06.18 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Результаты новой работы продемонстрировали, что одиночество и социальная изоляция пациентов способствовали осложнениям вне зависимости от типа сердечно-сосудистых заболеваний, которыми они страдали.
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§ 112
Re: Чувство одиночества увеличивает риск преждевременной смерти...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12790
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.06.18 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
то тебя опять прищучу и будешь, я н

Опять прилюдно обидишься и будешь как то там бегать вокруг да около, пытаясь как то больнее на твой взгляд меня задеть?
Ну..
Не ты первый и не ты последний..
Ничего личного как говорится, от меня лишь профессиональное комментирование статей..
Наступать на чье то Одиночество, на его Ауру или личное Пространство я не намерен..
И где ты увидел тут Ложь?
Тут все как есть, согласно правилам и принципам нашего Одиночесва, которое мы разбавляем тут в сети..
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§ 112
Re: Чувство одиночества увеличивает риск преждевременной смерти...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12790
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.06.18 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
наслаждайся своим одиночеством и

Мы все делаем Это..
Только Все, не сознаются в этом никогда.
Почему, я уже объяснил..
Ну можно лгать себе год или да..
Но дальше то смысл?
Дальше и так видно, почему ты здесь..
Господи..
Говоря "ты", не имею ввиду тебя..
От греха тьфу тьфу подальше..
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§ 112
Re: Чувство одиночества увеличивает риск преждевременной смерти...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12790
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.06.18 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А еще, как вы стали одиноки без привидения..
Того же хохла..
Да что там хохла, ВЧКушку во всяком новичке ищите!
То то..
Потому что одиноко, и вот это вот привет как дела, между собой по десять раз на дню, приедается, правда?
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§ Обликоморале
Re: Чувство одиночества увеличивает риск преждевременной смерти...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4693
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.06.18 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Было бы на кого и за что обижаться :lol:
Сново путаешься и продолжаешь лживо выворачиваться.
Свою обиду примеряя на других.
Вот до чего тебя довело одиночество. :lol:
Мели, Емеля, твоя неделя
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§ 112
Re: Чувство одиночества увеличивает риск преждевременной смерти...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12790
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.06.18 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Сново пу

Твое паническое неприятие мною сказанного, твоя реакция, просто поражают..
Еще раз.
Ты можешь врать себе сколь угодно долго, когда нибудь все равно осознаешь то, но врать таким же участникам как ты, непродуктивно..
Смысла нет..
Профайл
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